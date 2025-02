Milan, Conceicao in conferenza stampa: «Squadra concentrata sulla partita di domani. Su Theo Hernandez dico questo...»

Il tecnico portoghese Sergio Conceicao ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Torino di Vanoli. Le parole

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani pomeriggio contro il Torino di Paolo Vanoli alle 18:00 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. A seguire le parole del tecnico portoghese.

TORINO-MILAN – «E’ una gara importante contro un avversario difficile che nel 2025 ha perso solo contro il Bologna. E’ una trasferta complicata per il Milan, ho visto i risultati degli ultimi anni. La nostra finale di Champions League è domani».

POST FEYENOORD – «Dopo una partita si inizia subito a lavorare per quella dopo. Ho visto il gruppo già concentrato, anche se ovviamente l’eliminazione ha fatto male a tutti. Avevamo preparato bene la partita, ma nel calcio contato tanto gli episodi. Io dico sempre che il calcio è semplice, ma dentro a questa semplicità ci sono tante cose complesse. Dobbiamo continuare la nostra evoluzione e a lavorare. Il tempo è poco, anche per colpa nostra perchè potevamo essere già agli ottavi di Champions. Dobbiamo pensare al quarto posto e alla Coppa Italia. Oggi ho visto bene i ragazzi».

THEO HERNANDEZ – «Ho parlato con lui a fine partita. E’ un patrimonio del club, sa di aver fatto qualcosa che ha messo in difficoltà la squadra. E’ disponibile per giocare domani».

GESTIONE DEL MILAN – «Mi aspettavo un Milan così difficile da gestire? Io sono la grande storia del Milan, ho grande rispetto del Milan. Quando non si vince in un club così si parla di più e c’è più fragilità. Io sapevo che avrei trovato un club difficile su questo, io ho avuto altre possibilità ma sono venuto qua. Io ho il feeling per le cose difficili, sono felice qua».