Conferenza stampa Conte: «Partita stimolante tra due squadra ambiziose»

Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Inter-Napoli

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di San Siro contro il Napoli.

SQUADRE AMBIZIOSE – «Quella di domani sarà una partita tra due squadre che devono avere l’ambizione di essere protagoniste fino alle fine. Non dimentichiamo che il Napoli, fino a due anni fa, contendeva lo scudetto alla Juventus. Sarà una sfida impegnativa che ci darà anche lo stimolo di migliorare».

SCUDETTO – «Dobbiamo trovare un equilibrio per noi, senza pensare a cosa pensano gli altri. Serve lavorare, ma senza esaltarci quando vinciamo e senza deprimerci nel momento della sconfitta».

ATTACCO – «Penso che ci sia bisogno di equilibrio in fase offensiva e difensiva. Se c’è, ci sono maggiori possibilità di essere protagonista. Penso che l’Inter abbia una squadra che ha segnato tanti gol, anche se forse in questa stagione stiamo concendendo qualche gol in più nella prima parte. Penso che sia importante l’equilibrio».

INFORTUNATI – «Sanchez a Cagliari è uscito con un problema all’adduttore e difficilmente sarà recuperabile. Vidal sta lavorando bene ed è in fase di recupero, ma domani sarebbe un rischio provare a farlo giocare. Su Hakimi oggi faremo delle valutazioni, dei tre è quello che può esserci con più probabilità».