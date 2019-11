Conferenza stampa Conte: «C’è voglia di fare bene. Assenze? Non dobbiamo piangerci addosso»

Conferenza stampa Conte: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions contro lo Slavia Praga

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Slavia Praga. Ecco le parole del tecnico nerazzurro.

SQUADRA – «C’è voglia di fare bene e non ha senso piangersi addosso per la mancanza di questo di quel giocatore. Ho sempre chiesto una grande risposta da parte dei miei giocatori e me l’hanno sempre data. Sotto questo punto di vista sono molto tranquillo e sereno perchè dispongo di un grande gruppo che mi ha sempre dato grandi segnali. Ho piena fiducia in tutti i calciatori che fanno parte della rosa dell’Inter».

RISULTATO – «Sicuramente domani il risultato diventa importante al di là del fatto che si possa giocare bene o male. Parto dal presupposto che il risultato spesso dipende dalle prestazioni, se è positiva di solito c’è anche un buon risultato. Vogliamo andare di pari passo anche perché crescere e giocare bene, creare occasioni, deve andare di pari passo con il risultato che vogliamo raggiungere. Ma voglio anche vedere una squadra in crescita, rispetto all’andata siamo molto più squadra, più preparati, abbiamo avuto tempo per conoscerci, capire che calcio vogliamo giocare, ci sono stati degli step importanti. Mi auguro si possa continuare anche in Europa, ne abbiamo bisogno per continuare la crescita»

MERCATO – «Parlare oggi di mercato non è giusto, poi deve farlo la società. Noi dobbiamo parlare dei presenti, li ringrazio, ci hanno portato qui e stanno facendo qualcosa di importante. Domani vogliamo giocarci le nostre chance, vincendo»

DIFFICOLTÀ IN CHAMPIONS – «Giochi contro squadre top dei vari Paesi, il Barcellona ha vinto la Liga e in Champions arriva sempre avanti, il Dortmund è l’antagonista del Bayern in Germania, lo Slavia Praga vince qui il campionato a mani basse. Anche in Italia ci sono squadre forti ma è normale che in Champions incontri più difficoltà. Abbiamo iniziato un percorso insieme ai calciatori, vogliamo crescere anche in Europa oltre che in Italia»