Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Parma News

Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Fiorentina Parma: «Partita fondamentale, andremo con la mentalità giusta. Bernabè non ci sarà per questo motivo»

Published

3 ore ago

on

By

Carlos Cuesta

Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Fiorentina Parma: le dichiarazioni alla vigilia del match della 28ª giornata di Serie A 2025/26

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CHE PARMA ASPETTARSI«Dobbiamo essere noi stessi domani. Una squadra molto compatta, unita, solidale, molto organizzata, con qualità quando gestiamo la palla e con capacità di far male all’avversario. È una partita fondamentale per noi, vogliamo affrontarla con la mentalità che questa squadra ha mostrato e deve ancora mostrare in ogni momento che è in campo».

BERNABE‘ – «Non sappiamo quando recupererà. Ha un problema al psoas, ha fatto di tutto per continuare a giocare fino a ora, se lo porta da un po’. Ha provato ma non riesce a giocare. Sappiamo che abbiamo una squadra competitiva, che mi rende difficili le scelte. Domani a Firenze andremo con la mentalità giusta».

FIORENTINA – «Sono cresciuti molto rispetto alla gara d’andata, quando già avevano iniziato a sviluppare certe dinamiche. Hanno avuto risultati positivi negli ultimi due mesi, hanno grande qualità individuale e una identità precisa. Giocano in Europa e sappiamo che dobbiamo lavorare molto ed essere squadra per fare punti».

CHE PARTITA SI ASPETTA TATTICAMENTE – «Il Parma non è più leggero. I punti non devono cambiare l’atteggiamento e l’approccio. Loro hanno un’identità di gioco che è legata a ciò che pensa li porti ad avere prestazioni e risultati. Loro attaccano bene coi triangoli esterni, hanno grandi inserimenti e sono aggressivi difensivamente. Quello va al di là dei punti, fai sempre quello che senti che è giusto per far punti. Noi non possiamo andare con leggerezza in nessuna partita. Dobbiamo andare sempre con lo stesso approccio: cioè fare punti e lavorare bene, affrontando la gara sapendo delle qualità della Fiorentina e che se siamo al nostro meglio possiamo essere competitivi».

Lo riporta parmalive.com.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×