Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Fiorentina Parma: «Partita fondamentale, andremo con la mentalità giusta. Bernabè non ci sarà per questo motivo»

Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Fiorentina Parma: le dichiarazioni alla vigilia del match della 28ª giornata di Serie A 2025/26

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

CHE PARMA ASPETTARSI – «Dobbiamo essere noi stessi domani. Una squadra molto compatta, unita, solidale, molto organizzata, con qualità quando gestiamo la palla e con capacità di far male all’avversario. È una partita fondamentale per noi, vogliamo affrontarla con la mentalità che questa squadra ha mostrato e deve ancora mostrare in ogni momento che è in campo».

BERNABE‘ – «Non sappiamo quando recupererà. Ha un problema al psoas, ha fatto di tutto per continuare a giocare fino a ora, se lo porta da un po’. Ha provato ma non riesce a giocare. Sappiamo che abbiamo una squadra competitiva, che mi rende difficili le scelte. Domani a Firenze andremo con la mentalità giusta».

FIORENTINA – «Sono cresciuti molto rispetto alla gara d’andata, quando già avevano iniziato a sviluppare certe dinamiche. Hanno avuto risultati positivi negli ultimi due mesi, hanno grande qualità individuale e una identità precisa. Giocano in Europa e sappiamo che dobbiamo lavorare molto ed essere squadra per fare punti».

CHE PARTITA SI ASPETTA TATTICAMENTE – «Il Parma non è più leggero. I punti non devono cambiare l’atteggiamento e l’approccio. Loro hanno un’identità di gioco che è legata a ciò che pensa li porti ad avere prestazioni e risultati. Loro attaccano bene coi triangoli esterni, hanno grandi inserimenti e sono aggressivi difensivamente. Quello va al di là dei punti, fai sempre quello che senti che è giusto per far punti. Noi non possiamo andare con leggerezza in nessuna partita. Dobbiamo andare sempre con lo stesso approccio: cioè fare punti e lavorare bene, affrontando la gara sapendo delle qualità della Fiorentina e che se siamo al nostro meglio possiamo essere competitivi».

Lo riporta parmalive.com.