Conferenza stampa D’Aversa: «Caso Coronavirus? Seguiremo il protocollo»

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga di domani contro il Bologna.

CASO CORONAVIRUS – «Per fortuna la persona positiva è asintomatica. La cosa importante è che stia bene. Adesso seguiremo il protocollo, effettueremo dei tamponi, resteremo in ritiro e successivamente vedremo».

TORNA INGLESE – «Domani non ci sarà Cornelius, ha avuto un problema muscolare. Rientrerà però Roberto Inglese dopo un lungo periodo. È chiaro che il minutaggio che ha a disposizione non può essere quello di una partita intera ma averlo con noi è una cosa molto importante».

IL BOLOGNA – «Incontreremo una squadra arrabbiata. Abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Mihajlovic post-Sassuolo. Arrivano da una sconfitta pesante, interna, in un derby. Nella partita precedente, però, hanno fatto benissimo ribaltando il risultato in inferiorità numerica contro l’Inter. Sono una squadra con un mix di calciatori giovani e di esperienza. È un derby e va affrontato come tale».