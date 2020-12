Conferenza stampa De Zerbi: «Caputo e Defrel rientrano»

Roberto De Zerbi ha parlato all vigilia di Fiorentina-Sassuolo

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Fiorentina.

CAPUTO C’è – «Caputo, Defrel e Chiriches rientrano. Vediamo se a partita in corso o se dall’inizio ma stanno bene, li ho visti bene. À una notizia importantissima per noi, siamo tutti a parte Filippo Romagna e Ricci che si è fatto male la settimana scorsa».

BENEVENTO – «La gara col Benevento va divisa in due, primo e secondo tempo: i dati dimostrano che nel primo tempo abbiamo giocato noi e il Benevento è ripartito 3-4 volte, basta guardare i numeri del possesso palla e di quanto siamo stati nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo sofferto più del lecito. Con la Roma è successa la stessa cosa».

SQUADRA IN CRESCITA – «Stiamo facendo meglio sicuro, stanno rientrando dei giocatori dagli infortuni e quelli che non erano brillanti stanno tornando a essere quelli veri, questo passa dalla volontà di tutti, dal desiderio di tutti, che il risultato è più facile ottenerlo giocando. Il pensiero non deve andare solo alla vittoria ma alla vittoria attraverso il nostro Dna».