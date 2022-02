Conferenza stampa Di Lorenzo: «Barcellona forte, ma siamo carichi. Rigori? Pronto a calciare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il terzino del Napoli Di Lorenzo ha parlato alla vigilia della partita contro il Barcellona

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno contro il Barcellona in Europa League.

CARICA TIFOSI – «Siamo carichi, sappiamo che abbiamo una partita importante. Recuperiamo il nostro pubblico bello numeroso. Siamo pronti».

RUOLO – «Sono pronto a giocare sia con la difesa a tre che con quella a quattro. Per me non fa nessuna differenza».

INFORTUNIO – «Sto bene, sicuramente è stato un colpo importante ma sono a disposizione e sono pronto per scendere in campo».

UNO CONTRO UNO – «Affrontiamo una squadra forte con giocatori importanti. In attacco sono bravi nell’uno contro uno, dobbiamo prepararci a questo duello. Ormai il calcio va questa direzione e bisogna accettarlo».

RIGORI – «Ci alleniamo quasi sempre a fine allenamento. Siamo pronti. Naturalmente vogliamo vincerla prima. Se dovesse esserci questa possibilità vorrei calciarlo».

ATTACCO – «Sicuramente non deve essere Osimhen a fare i cross. Dobbiamo cercare di accompagnarlo più come squadra ed essere più propositivi».