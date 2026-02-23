Conferenza stampa Dimarco alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Sarà una partita molto offensiva perché siamo sotto di due gol ma occhio alle loro ripartenze»

Conferenza stampa Dimarco alla vigilia di Inter Bodo Glimt: le dichiarazioni verso la sfida di ritorno dei playoff di Champions League

La conferenza stampa di Federico Dimarco alla vigilia di Inter Bodo Glimt, valida per il playoff di ritorno di Champions League. Le sue dichiarazioni.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

IL MODO MIGLIORE PER IMMAGINE UNA PARTITA IN CUI BISOGNA FARE 3 GOL? – «Ovviamente sarà una partita molto offensiva, perché siamo sotto di 2 gol. Dovremo stare attenti alle loro ripartenze che in questa Champions League sono state fatali in molte partite».

PIU’ DIFFICILE FARE 2-3 GOL O NON SUBIRNE? – «Questo fa parte del gioco. Noi dobbiamo pensare a farli, poi vedremo come sarà l’andamento della partita. Essendo sotto di 2 gol il primo pensiero sarà quello di rimontare il prima possibile».

COM’È ESSER ALLENATI DA UN MISTER CHE DA CALCIATORE ERA MOLTO FORTE NEL MIO STESSO RUOLO? – «Bello, perché da inizio anno mi ha dato tanti consigli, sia lui che Kolarov. Ho avuto una grande fortuna ad avere entrambi».

CHE CORONAMENTO SAREBBE PASSARE IL TURNO IN CHAMPIONS LEAGUE E QUALIFICAZIONE AL MONDIALE CON L’ITALIA? – «Ovvio che abbiamo l’onore di provarci, perché siamo l”Inter e in casa nostra dovremo cercare di fare una partita da Inter. Per quanto riguarda il Mondiale vale lo stesso discorso. Siamo l’Italia, manchiamo da 2 Mondiali, quindi abbiamo l’obbligo di andarci».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI DIMARCO