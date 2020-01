Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma alla vigilia del match contro il Torino

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Torino. Queste le parole del tecnico portoghese:

RIENTRO – «Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. La squadra sta bene, è motivata ed è importante iniziare bene. Sarà importante fare domani una buona partita e vincerla».

MERCATO – «Per noi è importante che Kalinic rimanga con la squadra. Sta lavorando bene e potremo averlo in un posto più importante nella squadra. Peres è della Roma ed è rientrato dal prestito. Petrachi lo conosce bene e ne abbiamo parlato. Ha lavorato con noi negli ultimi due giorni, vediamo se potrà aiutare la squadra».

CAMBIO SOCIETÀ – «Non abbiamo mai parlato di questo. Io sono l’allenatore, parlo molto con Fienga e so quello che succede. Sono tranquillissimo riguardo questa questione».

KLUIVERT E PASTORE – «Kluivert ha iniziato a lavorare con noi. Io, insieme allo staff medico, ho capito che non sta bene e non voglio rischiare. Ha bisogno di un’altra settimana. Pastore ha una situazione diversa. Non è un trauma normale, ma osseo. E’ più difficile da risolvere».

TORINO – «E’ sempre difficile giocare col Torino. Nelle ultime tre partite fuori hanno vinto due gare e pareggiata una, mai perso. Ci aspettiamo una squadra motivata, forte e aggressiva. Sicuramente sarà una partita difficile».