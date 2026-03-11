Conferenza stampa Freuler alla vigilia di Bologna Roma: «Periodo difficile ma l’importante è uscirne tutti insieme. Gasperini mi voleva in giallorosso? Rispondo così»

Conferenza stampa Freuler alla vigilia di Bologna Roma: le parole verso il match d’andata degli ottavi di finale di Europa League 2025/26

DALL’ARA FA PAURA AL BOLOGNA – «Domani vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Vogliamo fare un percorso d’ora in poi dove vinceremo tutte le partite casalinghe. Da gennaio abbiamo fatto un periodo difficile tra infortuni, sfortuna ed eravamo giù di morale dopo tante partite non vinte. Però dopo due anni possono capitare queste cose, l’importante è uscirne tutti insieme come abbiamo fatto da metà febbraio fino alla sconfitta con il Verona. Non siamo il Bayern Monaco che vince tutte le partite, questi alti e bassi possono captare».

SCONFITTA IN SUPERCOPPA COL NAPOLI HA PESATO? – «Stiamo tornando troppo indietro. Non pensiamo più a quella sconfitta, non penso ci abbia condizionato nel periodo negativo».

GASPERINI LO VOLEVA ALLA ROMA? – «Non parliamo di queste cose. Non mi sembra una domanda normale. Parliamo della partita e non di questi temi».