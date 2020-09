Conferenza stampa Gasperini: «Ilicic al momento fuori organico»

Conferenza stampa Gasperini, il tecnico dell’Atalanta ha parlato presentando la stagione in entrata, grande attenzione ai valori della squadra

ASPETTATIVE- «Nello scorso campionato c’erano delle squadre molto valide, ma che hanno fatto meno rispetto agli obiettivo, come Roma, Milan, Napoli. Credo ci sia un gruppo di squadre molto vicine per valori. Tutto dipende da come parti, da come ti trovi. Sarà un campionato con i valori che si avvicineranno».

SU ILICIC- «Aspettiamo la prossima, al momento non fa parte del nostro organico».

DOVE MIGLIORARE- «A me tocca sempre la questione punti. Noi abbiamo tantissime cose su cui poter lavorare. Se alzi l’aspetto tecnico hai più possibilità. Sull’aspetto tattico ci sono state molte novità, tante squadre interpretano le partite in modo diverso, a detta loro anche per il modo di giocare dell’Atalanta. In alcune partite abbiamo avuto delle difficoltà, ma è normale. Dobbiamo trovare delle contromisure diverse, ma fa parte dell’evoluzione della singola squadra. I record sono fatti per essere battuti, io ogni anno parto da zero per affrontare il nuovo campionato senza mai fare riferimento al passato, è antipatico per chi deve giocare. Vedremo se riusciremo ad essere competitivo. Ogni campionato cambia, si riparte fa zero. Chi sta fermo e pensa a ripetersi, torna indietro. Abbiamo visto che noi non eravamo una delle squadre che correvano di più, ad esempio. Ci sono tante questioni. Quello che non deve mancare mai è il tipo di mentalità. Le dichiarazioni di Hateboer? Sono brutte, lasciano parecchi dubbi. Al di là del risultato dovremmo avere un bello spirito».