Atalanta, quattro anni di Gasperini: il capolavoro del tecnico di Grugliasco che ha trasformato la Dea in una grande squadra

Quattro anni di Gian Piero Gasperini, in cui abbiamo visto davvero di tutto. Dal possibile esonero – che oggi in pochi ricordano – fino ai quarti di finale di Champions League. Gioco, calciatori rivalutati ed esaltati, ma soprattutto un modello che può essere preso come esempio da tutti. Quattro anni di EuroAtalanta che ha sorpreso e continua a sorprendere tutti, nonostante gli ottimi risultati siano diventati ormai una costante nella gestione del tecnico di Grugliasco.

DAL POSSIBILE ESONERO ALL’EUROPA LEAGUE – La sconfitta col Palermo dopo pochi turni poteva essere fatale. Con i sé e con i ma non si fa la storia, da quel momento in poi Gasperini iniziò a trasformare la sua squadra: prima l’Europa League, poi i vari piazzamenti che hanno portato la Dea in alto. E poi quel terzo posto, ripetuto anche quest’anno: un vero e proprio miracolo calcistico, passato però per la gestione societaria impeccabile da parte dei Percassi.

AD UN PASSO DAL PARADISO – Con il PSG l’Atalanta ha sfiorato un vero e proprio colpaccio. Per pochi minuti i nerazzurri sono arrivati a sfiorare la semifinale, cullando un sogno incredibile. Il risveglio è stato brusco, ma ad ogni modo si sono chiusi quattro anni indimenticabili. Ora è il momento di riposare, per tirare le somme c’è tempo. Poi si ripartirà, con lo stesso spirito di sempre.