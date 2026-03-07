Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Genoa Roma: «Non voglio più parlare della rimonta subita con la Juventus. Il gol di Gatti non può condizionare il giudizio!»

Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Genoa Roma: le dichiarazioni verso il match della 28ª giornata di Serie A 2025/26

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Genoa.

INFORTUNATI – «È evidente che, se contiamo sempre Dovbyk e Ferguson, siamo davvero in una situazione difficile. Dovbyk è fermo da tanti mesi, e infatti è stato fatto l’intervento; se va tutto bene, potrebbe rientrare a fine aprile, inizio maggio. Quindi non possiamo continuare a considerarlo tra gli assenti. Lo stesso vale per Ferguson, ormai è chiaro che finirà la stagione qui e sarà operato alla caviglia, quindi non avrà più tempo per recuperare nemmeno nel finale di stagione. Questi due sono ormai da depennare dalla lista degli assenti. Per quanto riguarda gli altri, siamo in una situazione più gestibile. Malen c’è, Vaz c’è, Venturino è recuperato insieme a Pellegrini, c’è Saragoza. Abbiamo i numeri per continuare a giocare, anche come abbiamo fatto fino ad ora. Anche se è vero che Soulé è fermo da qualche settimana, gli altri ci sono stati molto poco».

TOTTI – «Io non sono nella condizione di proporre queste situazioni, io sono otto nove mesi che sono a Roma, non mi ero mai incontrato con Totti, non è un argomento che ho tirato fuori io. È venuto fuori un mese fa, non da parte mia, e anche quella… No, ma anche sul ruolo, sul centenario e su quale ruolo, è stata una cosa che da oltre un mese io vengo qui a fare le conferenze e voi mi chiedete di Totti. Dopodiché c’era questo discorso della cena, ho detto: “ma facciamola sta cena” e penso che, senza voler mettere in difficoltà nessuno, mi sembra proprio una cena normalissima dove abbiamo parlato di calcio, basta, perché di questo sappiamo parlare. Devo dire, a me piace anche molto come parla di calcio, uno molto diretto, che ha, come tutti i grandi campioni, delle misure e delle angolazioni molto, molto dirette e anche molto alte quando si parla di giocatori, di squadra, così. Sicuramente piacevole per me che sono sempre molto incuriosito da chi ha delle capacità particolari».

DISATTENZIONI DIFENSIVE CON LA JUVE – «Ma non mi sembra siano state così tante, no? Ma dipende sempre come si vuole guardare le cose. Noi all’andata avevamo perso sia col Napoli che con la Juve, adesso abbiamo fatto due punti, potevano essere probabilmente di più, quello sì, siamo usciti molto dispiaciuti martedì, quando ci siamo ritrovati, perché quando prendi gol a un minuto, due minuti dalla fine pesa molto di più, che non so, tipo quello del Napoli a 10 minuti dalla fine, a 8 minuti dalla fine. Ma soprattutto in virtù della partita e com’è andata la gara. Poi puoi continuare a parlare di questo oppure puoi cominciare a parlare di come sei andato 3-1, di come hai giocato a Napoli, di che razza di prestazione hai fatto, di che cosa ti ha portato a fare quelle prestazioni, di come hanno giocato certi giocatori, e allora, dipende sempre cosa vuoi vedere».

DE ROSSI – «Beh, Daniele, bene, sta dando. Sta dando a una squadra che gioca a calcio, una squadra che è convincente col proprio pubblico, ecco e quindi questo è un segnale positivo. Quando la gente va allo stadio e insomma ha fiducia nella propria squadra, è soddisfatta di come gioca la propria squadra, già è un grande segnale. Poi stanno giocando per obiettivi diversi dai nostri, però stanno costruendo, stanno costruendo il loro traguardo, che anche per loro è tutto quanto da giocare, è tutto quanto aperto, c’è difficoltà per tutti in qualunque zona della classifica, però sicuramente sta facendo un lavoro molto buono. Wesley squalificato, quindi capita nelle somme delle munizioni, abbiamo due un paio di soluzioni, vediamo.»

Lo riporta vocegiallorossa.