Conferenza stampa Gattuso: «Inter? Ecco cosa serve. E sul mercato…»

Conferenza stampa Gattuso, ecco le parole dell’allenatore del Napoli alla vigilia della partita di domani contro l’Inter di Conte

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico partenopeo:

PARTITA – «Dobbiamo fare una grande prestazione, affrontiamo una squadra fortissima, una delle più forti a livello fisico. Se facciamo la gara fatta col Sassuolo, saranno guai per noi. Dobbiamo tenere bene il campo e ripartire dagli ultimi 25 minuti di Sassuolo».

MIGLIORAMENTI – «Dobbiamo migliorare su come tenere il campo, come soffrire, questa squadra ha ampi margini di miglioramento, solo il lavoro ci porterà a migliorare, ma ci sono partite da giocare e serve l’entusiasmo che sto vedendo».

MERCATO – «Rispettiamo questo gruppo di calciatori, di mercato non è corretto parlarne per chi sta sputando tanta fatica negli allenamenti. Se arriverà qualcuno spiegherò perché è arrivato. A me piace lavorare con le coppie, numericamente siamo in meno a centrocampo, è un dato di fatto».

INFORTUNATI – Koulibaly vorrebbe scendere in campo ma non sarebbe giusto rischiarlo. Fabian Ruiz se starà bene scenderà in campo. Mertens? nNon ha toccato palla per tre giorni, aveva fastidi, abbiamo deciso ieri di fargli fare una risonanza per avere la diagnosi migliore agli adduttori».