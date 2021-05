Conferenza stampa Guardiola: «Finale? Soffriremo ma sono il più felice»

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Chelsea

FINALE – «Cercheremo di fare il nostro miglior gioco, di fare quello che abbiamo fatto durante il tempo insieme. Raggiungere la finale di Champions League è finire una parte del processo che abbiamo iniziato quattro o cinque anni fa. Penso che sarà una bella partita e vincerà la squadra che merita. So esattamente cosa dirò ai giocatori. Non voglio disturbarli troppo. Ai ragazzi che sono ansiosi o nervosi dirò loro che è normale e anche ai ragazzi che sono più rilassati è normale. Ognuno lo gestirà a modo suo».

SOFFERENZA – «Sono abbastanza sicuro che dovremo soffrire per vincere la finale. La maggior parte delle volte in finale devi soffrire. Devi essere resiliente. Adattati ai brutti momenti che stanno per accadere. Alla fine dobbiamo essere noi stessi e fare un bel gioco. Contro il Dortmund abbiamo sofferto, nel primo tempo a Parigi e all’Etihad abbiamo sofferto contro il PSG. In quei momenti dobbiamo restare uniti e cercare di ottenere lo slancio e usarlo. Tutto quello che posso dire sono l’uomo più felice in questo momento. È un privilegio. È un onore».

PEP RESTA – «Resto al Manchester City, ne sono sicuro – qualunque cosa accada domani. Vincere o perdere la finale non cambierà il mio futuro».