Conferenza stampa Inzaghi: «Obiettivi? Ragioniamo partita dopo partita»

Conferenza stampa Inzaghi, ecco le parole dell’allenatore della Lazio alla vigilia della partita del Rigamonti contro il Brescia

Tutto pronto in casa Lazio per la prima partita del 2020 che sarà domani al Rigamonti di Brescia. Alla vigilia il tecnico Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

MATCH – «Il nostro pensiero deve essere quello di essere consapevoli e umili perché le insidie sono dietro l’angolo e veniamo da quindici giorni di pausa. Domani è una partita insidiosa quindi bisognerà una gara da vera Lazio e voglio il 120% da quelli che scenderanno in campo».

CATALDI – «Per la formazione ho il dubbio di Cataldi che ha avuto un risentimento. Ieri l’ho visto abbastanza bene soprattutto quando avevamo il possesso. Il ragazzo stamattina alla fine della seduta mi ha detto di sentirsi bene, cercherò di valutare insieme allo staff medico perché ha avuto un problemino. Il ruolo di Luis Alberto lo può fare Parolo, Lulic, Berisha, Jony e all’occorrenza Correa».

IMMOBILE – «Immobile ha avuto un attacco febbrile durato solo 36 ore. Stamattina e ieri si è allenato quindi dovrebbe essere tranquillamente in campo».

SUI MIGLIORAMENTI DELLA SQUADRA – «L’autostima è cresciuta molto, c’è grandissima fiducia, è un percorso che ci ha regalato serate indimenticabili. Adesso abbiamo lasciato nel migliore dei modi il 2019, le statistiche dicono che di solito la prima dell’anno va bene ma contano poco. Il Brescia è in salute, ha vinto a Ferrara e senza quel gol nel recupero a Parma sarebbe fuori dalla lotta salvezza».

DESIDERI – «Un desiderio è quello a livello lavorativo di vivere serate come quella di Riad. Sono serate che rimangono dentro, vincere un trofeo importante e la ciliegina sulla torta sarebbe stata quella di alzarla davanti ai nostri tifosi ma fortunatamente una piccola parte è arrivata anche a Riad e ci saranno anche domani a Brescia».

OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo è quello di ragionare partita per partita. Ai miei ragazzi ho chiesto consapevolezza ma anche umiltà e spirito di sacrifico. Stiamo avendo un grande cammino ma anche le altre stanno correndo».

ATTEGGIAMENTO – «Ho visto bene i ragazzi. Avevamo tutti bisogno di staccare la spina. Penso che dopo il primo giorno che è stato emozionante con i nostri tifosi poi abbiamo fatto cinque sedute nel migliore dei modi. La squadra domani cercherà di fare una gara importante senza Leiva e Luis Alberto ma ho grandissima fiducia soprattutto in chi subentra».

BALOTELLI– «Balotelli ha grandissime qualità. Si è messo in gioco tornando in Italia, come tutti dopo tanti anni fuori si è dovuto adattare ma adesso sta crescendo e domani sarà sicuramente un osservato speciale».

MERCATO – «Per il mercato con la società c’è perfetta sintonia. Stiamo guardando ma siamo consapevoli di avere una buona rosa e giocatori importanti. Siamo un buon gruppo. Escalante è un buon giocatore, vedremo che succederà alla fine dell’anno».