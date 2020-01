Conferenza stampa Inzaghi: «Il segreto della Lazio? Ci crediamo sempre» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria della Lazio contro il Brescia, arrivata all’ultimo minuto

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la bella vittoria della Lazio contro il Brescia grazie ad una doppietta di Immobile.

«Il nostro segreto è quello di fare sempre bene. Abbiamo vinto una partita importantissima. Nel secondo tempo dovevamo muovere meglio la palla, c’era un campo che non ci permetteva di fare il nostro gioco. Sapevamo che era una partita difficile, poi gli avversari fanno sempre di tutto per non farci vincere»