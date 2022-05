Conferenza stampa Juric: «Brekalo? Sapevamo il suo futuro. Il prossimo anno...»

Conferenza stampa Juric, il tecnico del Torino parla alla vigilia della sfida contro la Roma: ecco le sue dichiarazioni

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia del match con la Roma.

RICHIESTE – «Le stesse cose di sempre, sarebbe un peccato non fare una buona partita. Ci sono delle problematiche, ma mi aspetto una grande partita».

BREKALO – «Lo so da due mesi che vuole fare un’altra esperienza. Gli dico un grande grazie, è stato un professionista e ha sempre lavorato bene. Ha dato tanto, poi ognuno fa le sue scelte. Io lo sapevo da tanto, non è stata una sorpresa per me. Ma non ho mai avuto dubbi sull’impegno suo e di chi è in prestito e magari non resterà. Se gioca un altro, sarà per scelta tecnica. Già sapevo ad inizio campionato ero incazzato, non abbiamo fatto un cambio annunciato. Ora affrontiamo qualcosa che si poteva affrontare. E’ una grande occasione per noi, alle cifre di Brekalo si possono prendere giocatori migliori. Ma c’è sempre un po’ da battagliare, tante scelte sbagliate le stiamo pagando adesso ma dobbiamo andare avanti».

PERMANENZA AL TORINO – «Penso di sì. Poi dipende da cosa vuole fare la società…Quest’anno è andato alla grande, ma questa piazza ha bisogno di crescere. E’ difficile, anche altre squadre con grandi investimenti ha fatto faticato, poi dipende da cosa c’è nella testa della società».

FORMAZIONE – «In porta gioca Berisha, in attacco devo scegliere tra Seck e Praet».

BELOTTI – «Non lo sappiamo…Dovrebbe darci una risposta dopo la partita. Nelle ultime settimane abbiamo fatto le cose giuste, proponendo anche cose buone, e lui deve decidere. Sarà in questi due giorni, poi il discorso è chiuso e non si andrà avanti».

MERCATO – «Mi auguro che dopo un anno, sia tutto più chiaro. Cosa ci serve e che mercato dobbiamo fare, ora vedremo. Vediamo se siamo entrati in sintonia».

BASI – «Non si parte da zero…Sulle fasce abbiamo giocatori e dobbiamo migliorare, in difesa credo di perdere Bremer e abbiamo altri giocatori. In mezzo ne abbiamo, sulla trequarti così così e in attacco vedremo cosa decidere il Gallo. Ci sono tante cose da fare, ma può essere una grande occasione: non dobbiamo guardare tutto con tristezza. Possiamo prenderne uno più forte di Brekalo, l’unico dove non prenderemo uno di più forte è Bremer. Cercheremo qualcuno che si avvicini a lui».