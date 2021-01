Conferenza stampa Juric: «Salvezza? Chi molla un attimo è morto»

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: queste le parole del tecnico del Verona

VERONA SALVO – «I punti sono eccezionali, ma vi invito a vedere le ultime tre partite. Se lo Spezia avesse segnato avrebbe vinto, a Torino abbiamo giocato alla pari, e col Crotone dopo un primo tempo in cui ci siamo espressi bene, dopo il loro gol la partita avrebbe potuto prendere un’altra piega. Chi molla un attimo è morto, bisogna stare molto attenti e pensare alla prossima partita».

GIRONE D’ANDATA – «Siamo andati oltre le aspettative, abbiamo fatto molti punti in emergenza totale. Una parte della squadra si è stabilizzata: dietro abbiamo recuperato giocatori, in mezzo siamo un po’ in emergenza. Ma altre cose si sono stabilizzate, adesso bisogna lavorare bene. Era un momento importante per noi e abbiamo fatto bene, la mia sensazione è che siamo tosti, ma che abbiamo ancora molti margini di miglioramento».

INFORTUNATI – «Non penso sia pronto nessuno: abbiamo perso Miguel, Vieira è ancora fuori, e per questa partita perdiamo Ceccherini, che giocava con un’infiammazione al tendine: adesso abbiamo fatto un trattamento e spero che da settimana prossima torni ad allenarsi con noi. Il Bologna ha tanti talenti: negli ultimi anni hanno preso giocatori molto interessanti. Penso sarà una partita dura, dai ritmi alti, contro un avversario difficile da affrontare».

KALINIC – «Su Kalinic vedremo se questo gol gli è servito per acquisire fiducia. Speriamo tutti di sì, penso ci faccia giocare bene in tanti momenti della partita. Speriamo che continui così e che migliora. Tameze ha disputato le ultime partite a un buon livello, prima non ero molto soddisfatto di come giocava. Ma ultimamente ha alzato il livello e gioca con più sicurezza, speriamo continui così».