Conferenza stampa Kulusevski: «Voglio vincere tutto qui. Pirlo e Ronaldo fantastici» – VIDEO

Conferenza stampa Kulusevski: le parole del nuovo giocatore della Juve che si è presentato a media e tifosi

Dejan Kulusevski ha parlato in conferenza stampa presentandosi ai media e ai tifosi della Juve. Queste le parole dello svedese.

CRESCITA – «Sono qua per migliorare e diventare più forte. Voglio vincere sempre: in campionato, in partitella. Sempre. Mi alleno giorno dopo giorno per crescere. Ogni giorno è una guerra, se non sei al 100% concentrato non puoi venire al campo di allenamento. Quando vado in campo voglio divertirmi, amo il calcio».

CRISTIANO RONALDO – «Cristiano è fantastico. Abbiamo parlato tanto. Quando dice qualcosa, mi aiuta solo a far meglio. Sono molto fortunato a giocare con lui e spero di aiutarlo».

RUOLO – «Ho giocato in tanti ruoli negli ultimi anni. Dove mi metterà il mister lì giocherò. A centrocampo, esterno, punta, seconda punta. Dipende contro chi giochiamo, mi sento bene in tutti i ruoli».

IBRAHIMOVIC – «Ibra ha aperto porte che nessuno ha mai aperto in Svezia. È stato un mio idolo, sappiamo tutti cosa ha fatto nella sua carriera. È una cosa molto importante per me, non ci avrei mai pensato da piccolo che lui mi avrebbe chiamato».

PIRLO – «Pirlo è fantastico. È tranquillo. È un onore essere allenato da lui. Mi parla e mi aiuta tanto. Sono molto fortunato ad avere lui come allenatore. Mi dà sempre piccoli consigli che fanno la differenza».