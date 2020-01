Conferenza stampa Liverani: «Abbiamo grande voglia di ricominciare»

Conferenza stampa Liverani, ecco le parole dell’allenatore del Lecce per presentare la partita di domani contro l’Udinese

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro l’Udinese. Ecco le parole dell’allenatore:

SFIDA – «C’è grande voglia di ricominciare, affronteremo una squadra ostica e che può sfruttare la sua fisicità. In contropiede possono far male, hanno due grandi calciatori come De Paul e Mandragora».

UDINESE – «Una squadra che concede poco, con calciatori navigati e da anni abituati a giocare ad alti livelli. E poi hanno due attaccanti come Okaka e Lasagna che possono far male a qualsiasi momento».

FORMAZIONE – «Per supportare un modulo con tre attaccanti bisogna trovare equilibrio nelle caratteristiche dei calciatori. Solo così potremmo pensare di giocare anche con quattro attaccanti».

MERCATO – «Arriveranno determinati calciatori, con la società c’è grande sintonia. Non mi piace parlare di trattative il giorno prima della gara, ma di sicuro non prenderemo calciatori tanto per fare».