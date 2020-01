Conferenza stampa Liverani: «Siamo in emergenza. Parma con qualità»

Conferenza stampa Liverani, ecco le parole dell’allenatore del Lecce per presentare il match di domani sera contro il Parma

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di domani contro il Parma. Ecco le parole del tecnico salentino:

EMERGENZA – «Quella di Tabanelli non era in preventivo, Farias ha un problema muscolare che non gli consente di lavorare in gruppo con continuità. Calderoni ha un problema alla caviglia, anche Bleve si è infortunato. C’è un emergenza».

PARMA – «È un avversario di tutto rispetto, hanno preso giocatori importanti in estate e di sicuro non sono una sorpresa. Hanno grandi qualità in avanti e un allenatore che sta facendo bene da tre anni grazie all’umiltà e alla serenità».

GIRONE D’ANDATA – Bilancio? Lo faremo dopo la gara di domani, i punti nel ritorno diventeranno decisivi e dobbiamo iniziare a correre».