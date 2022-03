Conferenza stampa Lo Celso: «I dettagli faranno la differenza contro la Juventus»

Conferenza stampa Lo Celso: tutte le parole del centrocampista argentino alla vigilia della partita Juve Villarreal

Lo Celso, giocatore del Villareal, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus in Champions League di domani. Le sue dichiarazioni:

COME STA L’AMBIENTE- «L’ambiente sta bene, la squadra ha molta fiducia e lavora bene. Stiamo preparando una partita difficile contro una grande squadra, con una grande storia. Vogliamo passare il turno».

COSA DOVRA’ FARE IL VILLARREAL – «Sappiamo che i dettagli fanno la differenza. Sappiamo che dovremo fare una partita di tranquillità, con pazienza, contro una squadra che ha tante individualità forti. Noi stiamo bene, in un gran momento, la cosa importante è giocare con personalità e testa».

JUVE – «Hanno grandi giocatori, una grande rosa, è una delle migliori d’Europa. Dobbiamo rispettarli a prescindere da chi ci sarà, dovremo stare attenti. Quel che è successo nella prima gara ci deve servire, ma quella è una gara e domani sarà un’altra. Vogliamo passare, lo vogliamo tutti».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24