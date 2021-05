Low svela il suo futuro: le parole in conferenza stampa

Joachim Low parla del suo futuro dopo l’addio alla nazionale tedesca: ecco le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa

Joachim Low si appresta a guidare la nazionale tedesca per l’ultima volta in una grande competizione. Il commissario tecnico è stato accostato a diverse panchine per il suo futuro, tra le quali anche quella del Real Madrid e del Barcellona.

«Non allenerò nessun club nella prossima stagione», tuona in conferenza stampa il ct tedesco che dunque chiude categoricamente ogni discorso sul futuro.