Conferenza stampa Marcelo: «Siamo nervosi. Futuro? Non c'è bisogno che...»

Conferenza stampa Marcelo, l’esterno del Real Madrid ha parlato alla vigilia della finale di Champions League con il Liverpool

FINALE – «Siamo molto contenti di essere qui. Abbiamo fatto una stagione stupenda e meritiamo di giocarci la finale».

FUTURO – «Tutti sanno la mia passione e il mio amore per il Real Madrid, è il club della mia vita. A inizio carriera mi ha dato tutto la Fluminense. Non lo dirò qui e ora. Non ho bisogno di una statua, non c’è senso».

LIVERPOOL – «Siamo nervosi, perché sappiamo cosa è giocare una finale. Dalla notte, con la gara che si avvicina, ci saranno più preoccupazioni».