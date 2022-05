Conferenza stampa Ancelotti: «Benzema è sempre lo stesso. Domani dobbiamo meritarcela»

Conferenza stampa Ancelotti, il tecnico del Real Madrid ha parlato alla vigilia della finale di Champions con il Liverpool

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Real Madrid.

BENZEMA – «Rispetto al Benzema della prima volta ha più carisma, dentro e fuori dal terreno di gioco, ma la qualità è sempre quella».

LIVERPOOL – «Nel 2014 abbiamo avuto con giocatori con problemi, ma abbiamo vinto comunque. Se un giocatore è lesionato, non può giocare. Se scende in campo vuol dire che può starci, ma è una finale e tutti i giocatori daranno tutto. Non cambierà il risultato della partita».

FINALE DEL 2014 – «Ogni partita ha la propria storia, c’è sempre una strategia dietro. Siamo forse un po’ meno preoccupati, a Lisbona fu solo l’inizio di quella striscia di finali».

FORMAZIONE – «L’ho decisa ma non la dirò».

VITTORIA – «Abbiamo meritato di arrivare dove siamo, perché abbiamo mostrato qualità… Ma non basta, c’è bisogno di equilibrio nel calcio di oggi. Poi nella storia di questo club c’è il risorgere nel momento di difficoltà. Domani dobbiamo meritare di vincere».

MANE’ – «Bisogna avere coraggio a parlare di mercato oggi. Un grande giocatore ma è di un’altra squadra».