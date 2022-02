Conferenza stampa Mazzarri: «Il Toro va a mille, ma so come ragionano»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri presenta in conferenza stampa la gara di domani contro il Torino: le sue dichiarazioni

NANDEZ E TORINO – «Nandez non è sulla via della guarigione, non si allena con noi ma a parte. Sono concentrato sulla causa Cagliari, ogni gara carico i miei ragazzi per prevalere sugli avversari. Quando entrò allo stadio proverò qualcosa, ma sono concentrato sulla partita con un avversario che gioca diversamente dal Napoli. Il Torino va a mille, atleticamente sono migliori di tutti. L’emozioni e sensazioni le proverò»

AVVERSARI – «Conosco come pensa Juric, so come si allenano e ragionano, da tanto non vincono e hanno avuto qualche problema nonostante non meritassero le sconfitte. Giocano in casa, uno stadio importante, dovremmo fare una gara alla pari dal punto di vista atletico, dobbiamo giocare bene ma non sarà facile. Spero che i miei siano maturi perchè abbiamo lavorato bene tutta la settimana, voglio una gara in linea con le ultime»

BASELLI – «Non rimpiango mai gli assenti, anche quando ne ho avuti tanti. Mi dispiace non averlo, contro il Napoli hanno fatto tutti bene e devo capire chi lo sostituirà. Se sta bene fisicamente è un giocatore importante e spero di recuperarlo per la prossima»

