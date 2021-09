Conferenza stampa Mihajlovic: «Partita dura, ma lo sarà anche per l’Inter»

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

INTER – «Bisogna mantenere alta la concentrazione con le squadre più piccole, se non tieni alta la concentrazione con l’Inter a San Siro è meglio che cambi mestiere. La partita sarà dura ma anche negli anni passati abbiamo dimostrato che se giochiamo come sappiamo possiamo vincere persino a San Siro. Non sarà facile per noi ma nemmeno per loro».

ARNAUTOVIC – «Arnautovic sarà più motivato perché gioca contro l’Inter? Perché nelle scorse partite com’era? Lui non deve dimostrare niente, all’Inter era un ragazzino, ora è un uomo».

