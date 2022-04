Conferenza stampa Nicola: «Non saremo impreparati. Salvezza? Ci credo ancora»

Conferenza stampa Nicola, il tecnico della Salernitana ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma: le dichiarazioni

In conferenza stampa Davide Nicola ha parlato così in vista di Roma–Salernitana.

RUGGERI – «Sta facendo delle analisi, parlate con il dottore. Non ho capito il motivo ma dovrà stare qualche giorno a riposo».

ROMA – «Loro arrivano da una serie impressionante di risultati utili, sono fortissimi e giocano a memoria. A noi tocca mettere in campo tutto quello che facciamo negli allenamenti. Faccio un ragionamento generale, dicendo che tutti devono farsi trovare pronti fino a fine stagione. Basterà conquistare una vittoria per avviarci verso un ciclo positivo, io credo ancora con fermezza che possiamo raggiungere la salvezza».

FORMAZIONE – «Nelle ultime settimane vi ho dato qualche indicazione sulla formazione. Oggi non dico nulla perchè abbiamo provato diversi piani. Siete dei fenomeni perchè spesso le indovinate, avete qualche cimice all’interno dello spogliatoio. Preferisco tenermi qualche segreto».

SEPE – «Sta bene, ha saltato solo un giorno per precauzione a causa dell’influenza. Più che altro una alterazione. Si è riaggiunto al gruppo senza problemi».

PARTITA – «La posta in palio è alta, vogliamo dimostrare coraggio contro qualsiasi avversario affrontiamo. Essere competitivi è l’unica strada per far punti, con la serenità necessaria e il mettere in campo la domenica quello che proviamo in settimana. La Roma è un avversario ovviamente fortissimo, abbiamo lavorato tanto per non farci cogliere impreparati. I dati parlano chiaro, hanno difensori e centrocampisti che segnano tanto da calcio d’angolo. La concentrazione è una componente fondamentale».

PRIMO GOL RIBERY – «Lo auguro a lui e a tutti noi. Per fare una grade partita bisogna segnare, anche perchè domani avremo contro una squadra di qualità».