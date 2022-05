Conferenza stampa Nicola: «Per la salvezza tutto aperto. Il Cagliari...»

Conferenza stampa Nicola, il tecnico della Salernitana parla alla vigilia della sfida salvezza contro il Cagliari: le dichiarazioni

TURNOVER – «La rotazione non è mai minima. All’inizio qualche variazione potrebbe esserci. Incontriamo una squadra che ha cambiato allenatore, che ha idee diverse e che potrebbe modificare il modo di stare in campo. Ci stiamo preparando bene, energia ed entusiasmo ci danno una spinta in più e siamo perfettamente consapevoli che ci sono nove punti in palio per coronare il nostro sogno. Sul piano psicofisico stiamo bene perchè stanno raccogliendo i frutti di due mesi e mezzo di lavoro. Stiamo esprimendo un bel calcio, anche domani siamo pronti a dare tutto quello che abbiamo».

MIGLIORAMENTI – «E’ quasi scontato dire che si può far meglio sotto tutti i punti di vista. Ho detto ai ragazzi che realtà inaspettate possono raccontare in futuro storie fatte di lavoro, passione, sudore, valori umani. Quello che abbiamo fatto fino a questo momento è frutto di un lavoro importante, è nell’interesse di tutti esprimerci sempre meglio. Salerno è un posto meraviglioso, è moralmente giusto che piazze del genere raggiungano determinati risultati. Tutti insieme vogliamo sovvertire il consueto andamento delle cose. Siamo una neopromossa, ma non è scritto da nessuna parte che non si possano raggiungere traguardi importantissimi. Possiamo veramente entrare nella storia, il connubio con la gente è un’arma in più».

QUOTA SALVEZZA – «Può darsi si sia alzata, ma non mi interessa. E’ una lotta apertissima, importante, piacevole, che deve darci la carica. Sembravamo fuori dai giochi, invece due mesi e mezzo di lavoro stanno dando i frutti sperati. Abbiamo dimostrato valori non indifferenti, l’energia dentro di noi è incredibile. La Salernitana e il suo popolo meritano di restare in serie A».

CONDIZIONE – «Se percepisco stanchezza io, forse la percepiranno anche i miei ragazzi. Invece sono felice ed emozionato per loro, ho una energia bellissima e mi piace poter giocare frequentemente. In questo modo siamo sempre sul pezzo, facciamo il gioco più bello del mondo ed è vitale poter competere».

CAGLIARI – «Non cambia nulla. Il Cagliari, durante il campionato, ha giocato sia a quattro, sia a tre. Voi parlate di moduli, io mi concentrerei sull’occupazione degli spazi e sulle caratteristiche dei giocatori. Non escludo possano cambiare qualcosa, mister Agostini in Primavera giocava così. Abbiamo immaginato potenziali scenari, è chiaro che abbiamo dovuto ripassare alcune situazioni che tornarono utili nel nostro passati».

RIBERY E SEPE – «Non convoco giocatori che non possano dare una mano. Hanno tutti energia e mentalità per incidere, anche se non dovessero giocare. A me dispiace non portare con me alcuni ragazzi che si stanno comportando benissimo, ma non posso schierare trenta calciatori».