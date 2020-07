Conferenza stampa Pioli: «Domani il Milan migliore. Grazie a tutto lo staff»

Conferenza stampa Pioli, il tecnico rossonero ha parlato alla vigilia della gara con il Cagliari, ultima di campionato e della stagione

SULLA CONTINUITÀ- «Deve essere il nostro filo conduttore nella prossima stagione. Abbiamo lavorato tanto per trovare questa continuità e questa filosofia di gioco».

PERSONE DA RINGRAZIARE- «Ne ho tante, ma ci tengo molto a ringraziare il mio staff che mi ha aiutato tanto. Poi ringrazio anche le persone che lavorano a Milanello»

CHI GIOCHERÀ- «Andrà in campo il miglior Milan anche domani. Non so chi giocherà, devo valutare un po’ di cose. Rebic non ci sarà, quindi giocherà Leao dall’inizio. Qualche cambio ci sarà, ma tutti sono pronti».