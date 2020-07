Probabili formazioni Milan-Cagliari: ancora pochissimi cambi per Pioli

Milan-Cagliari probabili formazioni della gara di domani sera, ultima del campionato e senza più particolari motivazioni di classifica

Milan-Cagliari probabili formazioni della gara di domani sera secondo goal.com, ultima del campionato e senza più particolari motivazioni di classifica, la Roma con la vittoria sul Toro ha stabilito le priorità di ingresso in Europa League.

COME ARRIVA IL MILAN- Rossoneri come detto spinti ai preliminari di Europa League dalla Roma, campionato praticamente finito ma a Pioli interessa poco, la formazione non cambia, da ricordare la squalifica di Rebic, al suo posto Leao dal primo minuto.

COME ARRIVA IL CAGLIARI- La squadra di Zenga arriva al Meazza dopo la vittoria contro la Juventus, Zenga dopo quel successo è apparso decisamente appagato ma è chiaro che al Milan non mollerà niente.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Squalificati: Rebic

Indisponibili: Conti, Musacchio, Romagnoli

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Squalificati: Rog

Indisponibili: Oliva, Nainggolan, Lu. Pellegrini, Cigarini