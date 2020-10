Conferenza stampa Ranieri: «Il gruppo sta bene, sono contento»

Claudio Ranieri ha parlato in vista del match di Serie A contro la Fiorentina: le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria.

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in vista del match di Serie A contro la Fiorentina. Le sue parole.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE

FIORENTINA – «Domani sera giochiamo a Firenze, non abbiamo ancora punti in classifica e dobbiamo farli contro una squadra che ha fatto veramente bene. La Fiorentina si è rinforzata molto, noi però andiamo determinati a fare il risultato, dobbiamo dimostrare che non siamo noi quelli che hanno iniziato il campionato in questa maniera. Noi siamo ben altro, determinazione e voglia di far bene».

GRUPPO – «Il gruppo sta bene, sono contento. Gli allenamenti sono gli stessi dell’anno scorso, svolti con grande intensità e volontà. Vedere gli allenamenti e vedere la partita mi da fastidio perché conosco la mia squadra, so quello che mi può dare ma non riusciamo a esternarlo. Il obiettivo è quello di spronare i ragazzi a esternare le loro qualità».