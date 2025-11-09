Conferenza stampa Runjaic dopo Roma Udinese: «Abbiamo fatto una buona gara, ma il VAR ha cambiato la partita»

Conferenza stampa Runjaic dopo Roma Udinese, il tecnico bianconero ha parlato in dopo la sconfitta per 2-0 contro i giallorssi all’Olimpico

Dopo la sconfitta per 2-0 maturata allo Stadio Olimpico contro la Roma, firmata dalle reti di Pellegrini su rigore e Celik a inizio ripresa, Kosta Runjaic ha commentato la prestazione dell’Udinese in conferenza stampa. Il tecnico bianconero si è detto soddisfatto per l’atteggiamento e l’intensità mostrata dai suoi, nonostante il risultato finale non abbia premiato la squadra.

SULLA PRESTAZIONE CONTRO LA ROMA – «Complimenti alla Roma. È stata una gara dura, anche per loro. Avevamo un piano gara che in certe fasi ha funzionato, abbiamo avuto occasioni anche per sbloccarla ma non ci siamo riusciti. L’1-0 della Roma è arrivato da una situazione con il VAR che ha cambiato la gara. Abbiamo affrontato la partita a un altro livello rispetto all’anno scorso e di questo sono contento dell’approccio e dell’intensità. Il risultato finale comunque è 2-0, contro una delle top 3 squadre del campionato. Abbiamo anche creato un’occasione importante al 71′ per riaprirla ma non ci siamo riusciti. Ripeto: complimenti alla Roma».

SU GOGLICHIDZE – «Non ha giocato l’ultimo gol perché sta avendo difficoltà dal punto di vista fisico nelle ultime settimane. Non abbiamo voluto correre rischi e ho deciso di schierare Bertola in queste ultime due gare, dove ha fatto molto bene».