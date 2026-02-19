Conferenza stampa Sammarco pre Sassuolo Verona: «Siamo senza Belghali, Serdar e gli squalificati, Lirola ha un problema muscolare. Sul ricorso per Orban dico questo»

Conferenza stampa Sammarco pre Sassuolo Verona: le parole del tecnico degli scaligeri alla vigilia del match del 26° turno di Serie A 2025/26

La conferenza stampa di Paolo Sammarco alla vigilia di Sassuolo Hellas Verona, match valevole per la 26^ giornata di Serie A 2025/26: queste le sue dichiarazioni.

ORGOGLIO – «Sono d’accordo. Credo che a Parma l’impegno e la volontà ci sia stata fino all’ultimo secondo, il risultato poi ci ha penalizzato, vediamo tutto nero e siamo ultimi, ma l’atteggiamento di volontà e di soffrire tutti insieme c’è».

INFORTUNATI – «Saremo quelli di Parma senza Belghali, Serdar e gli squalificati. Di quelli che erano fuori non recuperiamo nessuno. Saremo contati, ma battaglieri».

GIFT ORBAN E HARROUI – «Harroui per sostituire Orban? Stiamo valutando anche cose alternative, certo che la squadra è nata per fare quello, abbiamo fatto qualcosa ieri, oggi rifiniamo qualcosa e decidiamo».

TANTI ASSENTI – «Ci sono stati tanti infortuni come distorsioni e fratture che esulano dalle responsabilità. Sembra che quando va male poi vada sempre peggio. Infortuni difficili da accettare, guardate Gagliardini con le due costole, va al di là di ciò che si può controllare».

SALVEZZA – «Al di là della salvezza bisogna secondo me parlare della volontà della squadra e della voglia di lottare. Noi dobbiamo lottare in campo e dare tutto, solo così si può riaccendere la speranza».

SASSUOLO – «Stiamo pensando a preparare la squadra al meglio, il Sassuolo ha messo in difficoltà quasi tutte le squadre della Serie A, dovremo pensare a mettercela tutta e vincere più duelli possibile».

RICORSO ORBAN – «Penso ci sia poco da parlare di Orban, le immagini sono abbastanza chiare, vediamo tutte le partite di Serie A dove i giocatori si permettono cose ben peggiori. È stata una leggerezza, poteva fare a meno di dire quello che ha detto, ma l’arbitro poteva fare a meno di fare quello che ha fatto. Non ho parlato con la società in merito al ricorso, sinceramente non so se ci siano le condizioni».

SERDAR – «Ho fatto un in bocca al lupo a Suat, siamo sicuri che tornerà forte quanto prima. Vanno fatti i complimenti al ragazzo per aver provato a darci una mano, evidentemente il problema non era così piccolo come sembrava, è arrivato al punto che non ce la faceva più. Adesso non so nello specifico se sia peggiorato o se sia successo qualcosa, però il fatto è che ha provato a dare una mano per quanto poteva».

RECUPERI – «Lirola ha un problema muscolare, ne avrà per qualche settimana. Lovric dovrebbe essere sulla via del recupero. Bernede ha un problema alla caviglia e vorremmo sperare che possa essere davvero a posto prima di rimetterlo in campo. Sta migliorando, ma ancora non abbiamo tempi certi».