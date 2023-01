Conferenza stampa Sarri: «Dobbiamo essere meno passivi. Milinkovic fatica perchè...»

Conferenza stampa Sarri, il tecnico biancoceleste ha parlato alla vigilia del match contro il Sassuolo: le dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia della sfida tra Lazio e Sassuolo. La sua analisi in conferenza stampa.

CILINDRATA – «Siamo nettamente in grado di giocare sulla stanchezza fisica, meno sulla stanchezza mentale perché diventiamo più vulnerabili. Ci stiamo lavorando, i ragazzi di devono togliere tutte le turbe mentali. Se pensiamo solo a giocare un buon calcio possiamo migliorare».

MILINKOVIC – «Ha fatto una prestazione di buon livello all’Empoli rispetto alle ultime. Ha perso dieci palloni e non venticinque. Così come tutti quelli che sono tornati dal Mondiale ha avuto fatica a ripartire. Vecino forse sta avendo ancora più difficoltà. Convivenza con Luis Alberto? Non è semplice ma si può anche fare se c’è l’applicazione dell’ultima partita».

CATTIVERIA AGONISTICA – «Se vai in passività mentale è difficile essere aggressivi e cattivi. Noi per caratteristiche non siamo particolarmente aggressivi, anche se abbiamo dei momenti in cui lavoriamo con intensità difensiva. Serve una gestione più cattiva di alcuni momenti, quando l’arbitro chiama il recupero non si deve più giocare. Nessuno ha portato la palla sulla bandierina o si è messo a terra».

