Conferenza stampa Sarri alla vigilia di Lazio Milan: «Adoro i tifosi, siamo contenti di giocare in uno stadio pieno. Alle parole di Fabiani replico così»

Conferenza stampa Sarri alla vigilia di Lazio Milan: le sue dichiarazioni verso il match della 29ª giornata di Serie A 2025/26

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valevole per la 29a giornata del campionato Serie A 2025/26 contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

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ASPETTATIVE – «In quanto ai tifosi, è chiaro che io e i ragazzi siamo contenti di giocare in uno stadio pieno. A nome mio e dei giocatori vi ringraziamo e speriamo di ringraziarvi anche sul campo malgrado il match sia difficilissimo. Dobbiamo essere bravi a darci degli obiettivi che siano importanti per noi. La squadra al di là delle partite sbagliate, a livello di impegno e dedizione non si può imputare più di tanto. Vorrei vedere qualcosa di più. Ci sono stati momenti di passività che dobbiamo togliere».

MILAN – «Il Milan ha delle caratteristiche ben definite, ti colpisce nel momento meno opportuno. Le qualità tecniche e fisiche sono elevatissime. Noi dobbiamo essere bravi a non concedere a campo aperto. Sono forti, pertanto gara difficilissima tatticamente».

ROMAGNOLI E CATALDI – «Noi in questi giorni stiamo provando con queste due soluzioni e domani vediamo come andremo a definire per la partita. Tutti e due stanno provando per il ruolo, Romagnoli verificheremo domattina anche se non semplice».

TIFOSI – «Hanno un peso per le mie scelte passate, non solo future! L’ambiente mi piace, sono in sintonia, adoro i tifosi. Il fatto che mi chiedano un saluto, mi fa piacere. Solitamente non vado sotto la Curva per rispetto dei miei giocatori, i quali sono loro che devono avere il palco, ma domani andrò! I calci piazzati per noi sono un problema attualmente per limiti strutturali. Dovendo cambiare la formazione continuamente non agevola i risultati. Dobbiamo superare questo ostacolo».

MODRIC – «Modric secondo me è un mostro di umiltà! Alla sua età si rimette in gioco completamente e lo fa con un’applicazione fortissima. In campo riesce a dare tutto anche in fase difensiva, si parla di uno dei più grandi calciatori di questo periodo. Avere un Modric giovane è il sogno di tutti gli allenatori. Quando si va a prendere uno di questo tipo, o sei sicuro delle caratteristiche mentali o è un rischio».

ZACCAGNI – «Ha fatto una stagione complicata, iniziata con un’operazione chirurgica che è proseguita con problematiche che non gli hanno consentito continuità. In queste ultime partite sta crescendo, spero possa fare un gran finale di stagione perché se lo merita! Spero che nelle prossime si veda il miglior Zaccagni».

PAROLE FABIANI – «Fabiani ha detto cose reali, c’è un contratto lungo e la situazione è questa! Se la società non è contenta o io, ne parleremo. Non c’è discussione, è chiaro che si prospetta un anno zero perché tanti sono i giocatori con scadenza di contratto. Vediamo come vorrà ripartire la società, io sono alla Lazio e per tanti punti di vista ci sto benissimo».

MALDINI – «Maldini può fare l’esterno a 15 minuti dalla fine, è chiaro».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SARRI

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