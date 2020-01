Conferenza stampa Semplici: «Atalanta in grande forma, serve partita di grande attenzione»

Leonardo Semplici presenta la sfida fra Atalanta e Spal: le parole nel corso della conferenza stampa del tecnico

Si avvicina Atalanta-Spal: il tecnico dei ferraresi, Leonardo Semplici, ha analizzato il momento delle due formazioni nel corso della conferenza stampa odierna. Ecco le sue dichiarazioni.

«Ottimismo? Lo trovo nelle qualità dei ragazzi. Anche a Firenze abbiamo fatto una buona gara, dando l’impressione di stare bene in campo e fare quelle partite che servono a noi. Affrontiamo una squadra in grande forma, che sta facendo cose eccezionali e di grande livello. In casa hanno grandi qualità, spetterà solamente a noi fare una partita di grande attenzione e determinazione. Il girone di andata ci deve aiutare a mettere in campo certi aspetti che ci sono mancati. Dovremo essere più incisivi dal punto di vista realizzativo e questo riguarda tutti i reparti, non solo l’attacco. Mi auguro che il ritorno possa darci miglioramenti, cercando di fare subito punti per ripartire al meglio e cambiare la classifica».