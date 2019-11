Conferenza stampa Semplici: «Domani per dare risposte diverse»

Conferenza stampa Semplici, ecco le parole dell’allenatore della Spal in vista del match contro l’Udinese

Il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

MOMENTO – «Moralmente è stata una settimana particolare in cui abbiamo cercato di analizzare certe cose, evidenziarne altre. Cercheremo di ripresentarci al meglio domani, serve dare risposte diverse domani. Contro la Sampdoria abbiamo provato a creare i presupporti per vincere la partita, non ci siamo riusciti».

CRESCITA – «Io e lo staff siamo certi di averne, lo stesso Floccari, che ha 38 anni, si può migliorare in alcune cose, lo porto come esempio. Il livello di qualità deve crescere, migliorare, non solo nella fase di non possesso ma anche in quella possesso e realizzativa, che ci sta mancando».

DI FRANCESCO – «Viene con noi, è convocato. Parlando con lo staff sanitario però non credo che possa essere utilizzato, useremo la sosta per rimetterlo al 100%».