Conferenza stampa Tudor: «Venezia squadra insidiosa, mi aspetto partita tosta»

L’allenatore del Verona Tudor ha parlato alla vigilia della partita contro il Venezia

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Venezia.

VENEZIA – «È una squadra fatta bene, con giocatori forti, mi pare abbia anche investito soldi importanti. Sono una formazione insidiosa, tosta: mi aspetto una partita di quel tipo, non sarà facile, noi dovremo essere al 100% per far uscire le nostre qualità. Se non lo faremo, può diventare una partita brutta. Ci siamo preparati, mi aspetto che faremo bene le nostre cose».

GUERRA – «La guerra l’ho vissuta sulla mia pelle. Il mondo si è messo solo a guardare, io spero che questa guerra finisca prestissimo, perché non può succedere ai giorni d’oggi».

COPPOLA – «Ha buone possibilità di giocare. Ci mancano due squalificati in difesa, vediamo chi scegliere: avrà possibilità chi magari ha avuto meno spazio finora, io sono contento per loro, li ho visti tutti bene».

ILIC – «Miguel tornerà a metà della prossima settimana con la squadra. Ivan ha iniziato forte dopo la sosta natalizia, ha fatto uno step avanti. È un 2001 ed è titolare in Serie A, non penso ce ne siano molti così, in una squadra che se la gioca ogni domenica. Penso che sia sulla strada giusta, non deve accontentarsi e crescere ancora».

DIGIUNO SIMEONE – «Ne ha fatto uno domenica (ride, ndr). Gliene diamo mezzo. L’ho visto bene, sereno. I tiri in allenamento entravano meglio negli ultimi allenamenti. È sempre bello averlo con noi, piuttosto che contro. È carico».