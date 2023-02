Conferenza stampa Zanetti: «Ce la giochiamo contro una Fiorentina che lotta per i piani alti»

Conferenza stampa Zanetti, l’allenatore dell’Empoli parla alla vigilia del derby toscano contro la Fiorentina

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato alla vigilia del derby contro la Fiorentina.

FIORENTINA – «La Fiorentina suona uno spartito classico, sono sempre arrembanti. Al di là della vittoria o della sconfitta hanno dei numeri che fanno impressione, gli manca la concretezza. Sono una squadra da temere, ma mi interessa più di quello che siamo diventati noi. Sulla carta a inizio stagione forse sarebbe stata una partita a senso unico, ma adesso l’Empoli se la gioca contro una squadra costruita per lottare per i piani alti. Ai nostri tifosi promettiamo di metterci il massimo, daremo il 110% di noi».

COME SI VINCE – «Noi non possiamo prescindere dall’attenzione. Ai ragazzi la cosa che abbiamo fatto bene contro lo Spezia è che abbiamo fatto gol dopo aver costruito diverse azioni. Per fare certi gol servono qualità, siamo arrivati a questo macinando gioco. Ciò significa che stiamo crescendo, ma non siamo una squadra che può pensare di fare ogni volta 4 o 5 gol».