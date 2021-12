Conferenza stampa Zanetti: «Dovremo essere cinici. La Lazio senza Immobile...»

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha presentato la gara di domani contro la Lazio in conferenza stampa: ecco le sue parole

Alla vigilia del match tra Venezia e Lazio, Paolo Zanetti – tecnico dei padroni di casa – ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa

IMMOBILE ASSENTE – «Chiaramente qualcosa perde perché parliamo di un centravanti che fa gol a raffica, ha però un attacco tale da sopperire a queste assenze, la Lazio lavora bene di collettivo, quindi di principio non è collegata a un giocatore solo. Quindi non vedo problematiche particolari, anche se manca uno dei pezzi migliori. Di fronte abbiamo una partita dura, difficile, una squadra che è fortissima e ha avuto due giorni in più di recupero. Abbiamo dovuto preparare la gara in poco più di mezz’ora di allenamento. Dovremo tirare fuori tutto ciò che abbiamo perché sarà gara dura».

FORMAZIONE – «Sicuramente qualcosa cambieremo come sempre, strategicamente però devo capire come stanno anche i ragazzi, qualcuno devo valutarlo domani, ma dovrò fare scelte vedendo chi mi dà più garanzie. Dall’altra parte c’è una Lazio che fa tanti gol, che se ha un difetto è che talvolta concede qualcosa, dovremo essere bravi a costruirci le occasioni e a essere cinici come nell’ultimo periodo, abbiamo alzato il nostro rendimento da questo punto di vista».