Confessione Osvaldo, in Argentina si parla della sua depressione

La notizia della depressione di Osvaldo sta facendo il giro del Mondo: l’attaccante ne ha parlato sui propri social e anche in Argentina ne parlano.

L’ex centravanti della Roma in Italia, ma anche del Bologna e dell’Inter, ha confessato di soffrire di un grave problema tra alcool e droga. Un messaggio che ha fatto scattare commenti positivi e di vicinanza nei suoi confronti anche De Rossi ne ha parlato. Non solo in Italia, dove in realtà sui quotidiani non se n’è parlato tanto, ma in Argentina su Olé hanno messo la notizia in prima pagina.