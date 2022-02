Consigli: «Sassuolo grande tra le piccole. Abbiamo sentito De Zerbi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, ha parlato Sky Sport dopo la vittoria con la Fiorentina.

SOTTOVALUTATO – «Per un portiere italiano ultimamente non è facilissimo ambire a certe piazze, a volte cercano l’età o altre volte siamo un po’ sottovalutati. Ci sono giovani italiani forti che meriterebbero una chance, tante volte vengono date a stranieri. Basta vedere le prime del nostro campionato».

SASSUOLO – «Una grande delle piccole. Siamo piccoli come piazza e costi, ma siamo grandi per programmazione costante, per come si guarda al futuro e per l’identità che si mantiene. Il progetto è portato avanti negli anni e i risultati arrivano: anche se non lottiamo per il settimo posto abbiamo fatto vedere a tutta Italia quanto sono bravi alcuni ragazzi».

DE ZERBI – «Noi della vecchia guardia siamo legati al mister e preoccupati, ieri abbiamo parlato con lui e lo staff in videochiamata: è finita a ridere e scherzare ma siamo preoccupati, così com’erano i loro occhi. Pensare che nel 2022 un allenatore si trovi bombardato perché andato all’estero in cerca di un nuovo lavoro è follia».