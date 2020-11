Il Consiglio direttivo della Serie B si è riunito per decidere cosa fare in merito al caso Salernitana-Reggina

Questa mattina è stato convocato il Consiglio direttivo della Lega B, dove si è discusso del caso Salernitana-Reggiana; partita non disputata per i tanti casi di positività che hanno colpito la squadra di Alvini.

Il Consiglio ha comunicato di «non avere nessuna competenza su Salernitana-Reggiana. Chiedendo all FIGC uniformità nei regolamenti anti Covid nei campionati. Si auspica un intervento del legislatore federale per disciplinare la materia oggi regalata da singoli provvedimenti di Lega in Serie A, B e C».