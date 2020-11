Reggiana, il ds Tosi: «Prima c’erano Moggi e Giraudo, ora Lotito»

Doriano Tosi, direttore sportivo della Reggiana, ha parlato della gara non disputata contro la Salernitana: le sue parole

Doriano Tosi, direttore sportivo della Reggiana, fa esplodere tutta la sua rabbia per la vicenda della gara contro la Salernitana a Il Resto del Carlino.

«Sono deluso, avvilito e frustrato, ma visto che sono 30 anni che sono nel calcio e non ho paura che questi personaggi mi stronchino la carriera, posso dire le cose come stanno: prima c’erano Moggi e Giraudo, adesso c’è Lotito, stop. Non c’è molto altro da aggiungere».