Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Lazio: le sue dichiarazioni

«Sicuramente questo è un risultato che deve portare entusiasmo perché noi sappiamo il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che faremo. Abbiamo l’ambizione di voler lottare per traguardi importanti anche perché penso che chi fa l’allenatore e gioca per una squadra come l’Inter, con la sua storia, l’ambizione minima da avere è quella di puntare al massimo traguardo. A volte si riesce, altre meno, ma noi stiamo facendo questo lavoro dall’anno scorso con l’obiettivo di rendere fieri i nostri tifosi sul campo».