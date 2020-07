Conte: “I nostri numeri da calcio totale” – VIDEO

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è intervenuto al termine del match vinto contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni

«Dalla ripresa, come più volte ho ripetuto, siamo la squadra che ha incrementato di più il possesso palla. Inoltre abbiamo portato 18 giocatori a fare gol. Non dico che sia calcio totale, ma questo modo di giocare prevede di attaccare con tanti uomini, anche per essere più imprevedibili».