Il Milan potrebbe pensare a un cambio in panchina. Conte potrebbe incontrare Leonardo nei prossimi giorni. Gattuso rischia

Rino Gattuso rischia il posto e, nonostante un girone di ritorno da media Champions, il tecnico del Milan, con il cambio di proprietà, potrebbe essere mandato via. Rino è stata una felice intuizione di Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, ma ora le strade con il Milan potrebbero dividersi. L’ex allenatore della Primavera milanista ha dimostrato di poter far bene ma il Chelsea ha licenziato Antonio Conte, uno dei migliori allenatori al mondo, e il club rossonero è stuzzicato dalla possibilità di poter riportare in Italia l’ex tecnico della Juventus. Secondo Tuttosport, aumentano le indiscrezioni che vedrebbero al vaglio la possibilità di vedere Conte sulla panchina del Milan.

Nei prossimi giorni infatti potrebbe esserci un incontro tra il nuovo direttore tecnico del club rossonero, Leonardo, e l’allenatore appena licenziato dal Chelsea. Sembra di rivivere quanto accaduto un’estate fa con Montella unico confermato dalla nuova dirigenza pur tra mille dubbi. I tifosi però sono dalla parte di Ringhio: il tecnico ha meritato sul campo la conferma e incarna perfettamente lo spirito rossonero. Il Milan però non vuole lasciarsi sfuggire un’occasione del genere: Conte, uno dei migliori (due trofei in due anni al Chelsea, 3 Scudetti consecutivi vinti alla Juve) è libero (avrà un contenzioso con il Chelsea che potrebbe causare qualche rallentamento nell’eventuale affare con il Milan) e Leonardo vuole vederci chiaro.