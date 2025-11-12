Conte Napoli, il tecnico assente all’allenamento odierno a Castel Volturno: ecco il motivo nella nota del club

Napoli News
Mercoledì 12 novembre il Napoli ha svolto la consueta seduta di allenamento senza la presenza di Antonio Conte. A dirigere il lavoro in campo è stato il vice Cristian Stellini, affiancato dal resto dello staff tecnico.
Come stabilito con la società, l’allenatore resterà assente fino a lunedì 17 novembre, approfittando della pausa per le nazionali. Una scelta già adottata in passato nelle medesime circostanze.
COMUNICATO NAPOLI – “Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico.
“Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre”.
